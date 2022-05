Quentin DUBRUL

En poste depuis plus de 2 ans au sein de la société Monbana, en tant qu'attaché commercial CHR, je trouve un épanouissement total dans la réalisation de mes missions. En effet, j'apprécie tout particulièrement la diversité des missions, la part de responsabilité que cela implique, les acteurs auxquels je peut être confronté, l'énergie et l'implication que cela nécessite.



Je me considère comme étant un homme de "terrain", je ressens le besoin de bouger, d'être confronté à des situations différentes. Le contact avec le client est indispensable pour moi.



Mon objectif étant de progresser de la meilleure façon possible, je suis ambitieux et souhaiterais fortement évoluer professionnellement. Les responsabilités ne me font pas peur, au contraire cela me stimule.



Mon expérience de créateur d'entreprise m'a permis de prendre du recul par rapport à ce qu'est le monde de l'entreprise, à son environnement, ses contraintes, l'implication et le professionnalisme que cela demande.



Mes forces : La relation client, le suivi et le Professionnalisme...



Mes compétences :

CHR