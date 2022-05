Quentin DUQUENOY

Gestionnaire de copropriété depuis 2 ans au sein du cabinet FONCIA ALPES DAUPHINE.



Gestion de copropriété en résidence principale et résidence de montage.

Gestion administrative, maîtrise des charges, programmation et gestion des marchés travaux, gestion des sinistres, organisation et tenue des Assemblées Générales. Négociation des contrats avec les fournisseurs.

Je suis attentif aux atteintes des copropriétaires dans un métier qui a un impact direct sur la vie des particuliers.



Mes compétences :

Gestion budgétaire

Droit de la copropriété

Gestion de sinistres

Gestion de travaux

Prise de parole

Gestion administrative

Relationnel