Alexandre JULLIEN

Conseil en investissement financier, je suis en formation préparatoire au diplôme universitaire de Gestion de Patrimoine de Clermont-Ferrand auprès de AUREP.



Après une expérience de 4 ans au poste de responsable administratif, j'ai pu cibler mes envies professionnelles. J'ai décidé de m'orienter vers une carrière liée à la fois au conseil juridique qui est ma formation initiale et le conseil financier plus lié au côté gestion du patrimoine du chef d'entreprise



Je suis diplômé d'un Master II en droit des affaires qui m'a permis d'acquérir des connaissances en droit des affaires, droit de la distribution, droit des contrats etc.



J'ai travaillé durant 4 ans dans une PME en tant que responsable administratif. Dans le cadre de cette fonction, j'ai pu découvrir et développer de nouvelles facettes de mon travail notamment dans les domaines du management,de la gestion administrative, des relations sociales et de la finance d'une entreprise.



Mes compétences :

Administratif

Contrats Commerciaux

Droit

Droit des affaires

Gestion patrimoine

juriste