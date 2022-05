Quentin GUIRAUD

Titulaire d’un double master en Marketing International et Management, mon domaine d’expertise couvre principalement le marketing des services et la communication.

Fort de diverses expériences à l’étranger (Espagne, Australie, Royaume-Uni) et au sein de groupes internationaux (Groupe Casino, Carlson Rezidor, Accor), j’ai acquis une ouverture d’esprit et développé une véritable soif d’expérience.

Créatif, curieux et très polyvalent, j’ai le goût de porter des projets où l’humain a sa place - qu’ils soient associatifs, humanitaires ou à visée professionnelle.



De part mon parcours, je dispose d’une connaissance approfondie du secteur hôtelier haut de gamme ; mais mes intérêts sont vastes. Je porte notamment un intérêt prononcé aux services à la personne et au secteur de la « silver econmy » en général.



Si vous estimez que mon positivisme, ma détermination et mon dynamisme puissent vous être utile, n’hésitez pas à me contacter. Je me ferais un plaisir de vous répondre.



Mes compétences :

Marketing

Gestion de projet

Marketing opérationnel

Marketing relationnel

Brand management

Développement commercial

Sourcing international

Développement international

Marketing stratégique

Management

Études marketing

Marketing direct

Communication