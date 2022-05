Quentin JOSSEAUME

Expériences



Responsable Traiteur et événementiel - S2R - Janvier 2018 - en poste actuellement.



Missions :



Responsable Traiteur :

- Missions commerciales :

Assurer le contact client, la détection des besoins clients, la confection du devis, la négociation et la vente d'un événement.

- Mission management :

Gérer les contrats des collaborateurs, l'embauche de nouveaux collaborateur, les ressources humaines, la gestion des plannings, les réunions d'équipes et la bonne entente entre les différents services.

- Mission responsable traiteur et événementiel :

Gérer le bon déroulement d'un événement de sa confection à son rendu, gérer les équipes, les imprévus, le service, l'accueil client, les briefing pré-évenement, les prestataires...

- Mission suivi :

Mise en place d'un système de retour client, facturation des événements, gestion du SAV et retour client

Mission d'exploitation et mission annexe:

- aide au bon déroulement des journées à la réception de l'établissement hôtelier, aux cuisines des restaurants, aide au bon déploiement des collaborateurs sur les 2 sites de restaurations...



Communication externe :

- créer des outils de communication externe (article, brochure, carte de visite, carton d’invitation, encart publicitaire...),

- développer et entretenir les relations médias (journaux, radio...),

- développer le réseau partenaire et professionnel.

- animer les réseaux sociaux (Facebook, Instagram...).



Communication interne :

- rédiger les supports de

communication interne et diffuser l’information sur les panneaux d’affichages,

- assister et participer aux réunions hebdomadaires sur les événements futurs



Missions traiteurs :

- organiser et participer à la mise en place d'événement traiteur (mise en place, accueil client, service, gestion des imprévus...)

- organiser et animer des réunions auprès des collaborateurs

- entretenir la relation fournisseur, négocier les achats.



Coordinateur Traiteur et Community Manager - Lecoq Gadby - RENNES - Août 2016 - Décembre 2017 :



CHARGÉ DE COMMUNICATION - LISAA - RENNES - SEPTEMBRE 2007 à SEPTEMBRE 2015.



Formation



- Diplôme obtenu ; Diplôme Européen d’Études Supérieurs en Communication (DEESCOM)

Médicis Formation - Paris 13 — troisième année en DEESCOM en alternance. (2009 - 2010)



- Diplôme obtenu : Brevet de Technicien Supérieur en Management des Unités Commerciales (BTS MUC)

AFOREM - Rennes (35) — Deuxième année de BTS MUC en alternance ( 2008 - 2009)

Médicis Formation - Rennes (35) — Première année de BTS MUC en alternance (2007 - 2008)



- Diplôme obtenu : Baccalauréat Économie, spécialité Sciences économiques

Lycée Jacques Cartier - Saint-Malo (35) Terminale Economique et Sociale (2005)

Compétences



Langue : Anglais (lu et parlé, bon niveau), Allemand (notion scolaire)

Informatique : Maîtrise de Word, Photoshop (notion), Illustrator (notion), Final Cut Express.

Centre d'intérêts



Vice président et chargé de communication de l’association West Addict.

Directeur de publication du journal lycéen Osmose (Premier journal lycéen de France)

Loisirs : Histoire, théâtre, lecture de biographie.



Mes compétences :

Mailing

Création

Blogging

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

Sendinblue

Canvas

Mailchimp

Wordpress

Adobe InDesign

Adobe Creative Suite

Journals