Quentin LE MEUR

Acteur du transport routier depuis 2004 grâce à une formation initiale complète et fort d'une expérience de plus de 10 ans sur la route dans divers domaines, je suis à présent formateur dans la branche transport et m'efforce au quotidien de transmettre mon savoir et mon expérience à de nombreux stagiaires chaque année.



Titulaire des capacités professionnelles voyageurs - et + de 9 places, je forme des stagiaires à préparer l'examen d'accès à la profession de transporteur (gestion, comptabilité, réglementations,droit du travail,droit commercial,conseil...)



Je suis également formateur en théorie et en pratique autant voyageurs que marchandises (expérience en SPL,PL et autocars) sur tous types de formations : FCO, FIMO, Titres professionnels, conduite rationnelle, formation PMR et créations de contenus pédagogiques.