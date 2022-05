Quentin LEGRAND

Fort de mon expérience au sein de grands groupes internationaux, ONG et PME sur des projets transverses d’amélioration de la performance des systèmes d’information, je vous propose de:



• Modéliser, documenter, améliorer vos processus métiers

• Gérer vos projets selon vos méthodes et/ou améliorer vos méthodologies et outils de gestion de projets

• Faire l'analyse fonctionnelle de vos besoins métiers et faire le lien avec les équipes IT

• Appliquer la conduite du changement lors de vos projets de transformation

• Mettre en place et piloter votre système de management qualité



Mes compétences :

International

ITIL

Gestion du changement

Gestion de projets

Santé et sécurité au travail

Système de management environnement (ISO 14001)

Système de management qualité (ISO 9001)