Quentin MANCEAU

La PME a de beaux jours devant elle.



Évoluant dans un marché concurrentiel, nous misons sur des valeurs auxquels les groupes et multinationales ont de par leur structure les plus grandes difficultés à conserver :



- Qualité des prestations

- Polyvalence, responsabilité et implication des collaborateurs

- Proximité des clients, fournisseurs et salariés



DGS Transports est une PME d'une cinquantaine de collaborateurs crée en 1983, moderne, et très active sur son secteur de la messagerie et la distribution de colis et Palettes en France et en Europe.



L'entreprise a depuis sa création marqué son orientation vers la proximité de ses clients et la qualité des prestations offertes.



www.dgs-transports.fr



Mes compétences :

Commerce international

Transport et logistique

Transport