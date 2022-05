Quentin MONTAGNON

Ouvert à toutes nouvelles propositions professionnelles je suis prêt à relever de nouveaux challenges.

Forte capacité d'adaptation et grande réactivité.

Engagé comme pompier volontaire depuis 2015, j’aime être au service des gens et leur apporter mon aide lorsqu’ils sont dans le besoin,

j’apprécie également l’esprit d’équipe qu’on peut y retrouver.



Je reste à votre écoute



Mes compétences :

Gestion d’équipe

Élagage, abattage, bûcheronnage

Pompier volontaire depuis 2015

SST

Caces R386, nacelles 1B

Permis bateau : côtier et fluvial

Permis: A, B, BE, C, CE

Conduite d’engins

Conduite de tracteurs agricoles et forestiers

Conduite poids lourd

Transfert véhicule

Approvisionnement de chantier

Maintenance préventive

Conduite grue forestière

Conduite engins de manutention