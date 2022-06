Rabah ALLAM

Après 25 ans d'expériences dans la formation, j'ai remis récemment en question mes pratiques professionnelles en suivant une formation de formateur responsable pédagogique (FRP). Cette formation m'a permis de prendre du recul et de "me voir pédaler". Comme moi, chacun a besoin de se former pour évoluer dans ses activités et s'adapter à l'environnement éco- sociétal.

Je me reconnais fortement dans les propos d'Albert Jacquard qui disait : "La véritable activité de l'homme consiste à se construire soi-même en rencontrant les autres" .

Depuis quelques mois, avec des collègues formateurs et autres acteurs de la formation professionnelle, nous réfléchissons et échangeons sur les bonnes pratiques dans la formation avec une préoccupation forte de la responsabilité sociétale.





Mes compétences :

Communication

Marketing

Réseaux sociaux

Enseignement

Ressources humaines

Ingénierie pédagogique

Conseil en management