Rabah MELLITI

Bonjour,



J’ai une expérience professionnelle de 25 années, je suis actuellement directeur d'un entrepôt E-commerce chez Vente-Privée.



A mon poste précedent, j'étais directeur des Systèmes d'Information, de la logistique, membre du Comité de direction chez Febi, distributeur en pièces de rechanges automobiles.



J’ai été directeur des systèmes d’information et de la supply chain et membre du CODIR chez Parashop, une enseigne de distribution leader en parapharmacie qui est passé de 19 M€ en 1997 et 12 points de ventes à 100 M€ en 2010 avec 75 points de ventes dont 3 en Italie.



Je suis Ingénieur de formation, diplômé d’un mastère des Ponts & Chaussées en logistique, âgé de 46 ans, je suis aussi reconnu pour mon sens de l’analyse, du management ainsi que d’une créativité nécessaire au développement d’une organisation.



Mes compétences :

Directeur de projets – Consultant

Directeur opérationnel

Informatique

Logistique

Management

Organisation

Retail

Supply chain

Systèmes d'Information

Achats techniques

Industrie

E-commerce

Conseil

Commerce

Vente