Rachel BRAKHA

Actuellement en cours de reconversion professionnelle, je suis à la recherche d'une formation afin d'acquérir les techniques de base du métier de bibliothécaire.



Je suis diplômée d'un Master 2 (Ecole de Commerce de Toulouse, spécialisation Management des activités culturelles et créatrices) et j'ai 10 ans d'expériences professionnelles dans divers domaines (culturel, RH, Satisfaction client, qualité/processus)



Au cours de mes études supérieures et expériences professionnelles, jai pu acquérir de solides et diverses compétences : de la gestion documentaire à la maîtrise des outils informatiques, de la gestion d'évènements aux techniques de communication.



Organisée, dotée d'un très bon relationnel et aimant partager ma passion pour les les films et les romans, je serais très heureuse de pouvoir travailler dans une médiathèque (après avoir acquis de solides bases sur le métier de bibliothécaire).



Mes compétences :

Organisation / Planification / Rigueur

Curiosité / Ouverture d'esprit

Créativité

Empathie / Diplomatie

Capacité d'adaptation / Polyvalence