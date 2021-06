Rachid MAKCHARRADE

Je suis originaire de la ville de Montpellier.

Diplômé d'un CAP Pâtissier au CFA de Séte et titulaire d'une mention complémentaire en pâtisserie, chocolaterie et confiserie.

J'ai débuté ma carrière professionnelle en tant que Pâtissier dans la Boulangerie "Au Levain Naturel" à Montpellier durant 3 ans.

Depuis 2015, je travaille pour la Pâtisserie Borzeix Besse à Treignac (Corrèze), ce qui me permet d'apprendre et de pratiquer ma passion auprès du chef Bernard BESSE dont la renommée n'est plus à faire ( membre de Relais Dessert International).

Cette expérience permet d'enrichir et daméliorer mes connaissances.

Je passe beaucoup de temps à me perfectionner , en dehors de mes heures de travail.

Le 29 octobre 2017, j'ai remporté le premier prix du prestigieux trophée Jean-Claude Lechaudé sur le thème :" le mariage d'hier à aujourd'hui".

Et depuis décembre 2017, je suis devenu chef pâtissier à la Pâtisserie Chocolaterie Borzeix Besse.



