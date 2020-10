Raphaël D'ARCANGELO

DARCANGELO Raphaël, d'origine italienne et de culture française, 71 ans, Economiste (Mémoire de Maîtrise: "L'Entreprise européenne face aux défis économiques et sociaux de l'an 2000") est, depuis décembre 2002, Président du Centre Européen pour le Développement de l'Entrepreneuriat (CEDE-Europe), siège légal auprès de l'ENA de Turin, avec la mission de concevoir et réaliser des activités engendrant des bénéfices réciproques Nord-Sud. (Cf.: https://www.cede-europe.org)



De 1971 à 2007, Fonctionnaire international des Nations Unies, auprès du Centre International de Formation de l'OIT (CIF-OIT), à Turin.



1995-2007: Secteur du développement des PME, Département Afrique : analyse des politiques économiques et sociales des pays du Continent et développement national (culture, politiques structurelles, de financements des entreprises, emploi, efficacité des projets de coopération, etc..)



Conception et réalisation de cours et séminaires en Italie et en Afrique, pour des hauts responsables institutionnels africains, sur les politiques d'appui aux PME africaines, capables d'aiguiller une phase de développement économique et social soutenu.



Conférencier principal dans des cours de spécialisation post-gradué pour conseillers en coopération internationale (Université de Bologne et de Parme et Institut des Hautes Etudes Internationales de Reggio Emilia (Bologne),

Conseiller spécial pour la conception et publication de différents ouvrages sur les thématiques de développement, produits par l'Institut des Hautes Etudes Internationales de Reggio Emilia en collaboration avec l'UNESCO;



1970-1994: Gestion et contrôle du Budget; puis Responsable de la formulation des dossiers financiers des projets de Coopération Technique Internationale de l'Organisation.



Mes compétences :

Gestion stratégique et de développement des PME/TPE

Ingénierie pédagogique

Conception et gestion des projets

Communication

Qualité

Conseil

Formation

Gestion des Ressources Humaines