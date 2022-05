Raphael Ismael KALABANI

Je suis un ingénieur de 34 ans, qui a fait une formation(Master specialisé) en télécommunications et informatique mobile (TIM) a l'ENSEA (école nationale d'électronique et de ses applications) en collaboration avec l'ITIN et possede 1 ans d'experience



je souhaiterais travailler dans les domaines de la télécommunications et Réseaux,ayant de solides bases dans les domaines des télécommunications et l'électroniques et certifié par Cisco en tant que CCNA et CCNP je suis a votre service pour vous offrir mes compétences.



Mes compétences :

Microsoft Windows 2003 Server

Java

Wi-Fi

VoIP (Voice over IP)

Visual Basic

VPN

VMware

UDP

TCP/IP

Spanning Tree

SNMP

OSPF (Open Shortest Path First)

MySQL

Microsoft Windows 2008 Server

Microsoft Windows 2000 Professional

LAN/WAN > VLAN

IPSec

Frame Relay

FTP

EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol)

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

C++

C Programming Language

BGP (Border Gateway Protocol)

Active Directory