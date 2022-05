Raphaël JEAN

Ingénieur qualité et systèmes industriels, avec un troisième cycle en management des Achats et de la Supply Chain de l’ESCP, deux années d’expérience en Chine et trois années d’expérience dans l’industrie ferroviaire.



Compétences clefs



- Mesure de la performance Achats / Supply Chain et amélioration.

- Audit processus interne.

- Sourcing et audit fournisseurs.

- Construction Stratégie Achats.

- Optimisation des processus Achats, méthodes et outils.

- SI achats.





raph.jean@gmail.com



Mes compétences :

Gestion des achats

Pilotage de la performance

Logistique