Raphael JOCHAUD

Je suis gérant de CAMACRO et réalisateur. Depuis mon voyage autour du monde en 2001/2002, je prend ma caméra et filme la planète et ce qu’elle offre. Amoureux de la montagne, je me spécialise dans la prise de vues de courses de montagnes et de grandes voies d’escalade. voir mon siteArray



Je me suis formé à l’école audiovisuelle l’E.I.C.A.R. (Ecole Internationale de Création Audiovisuel et de Réalisation) dans la section journalisme audiovisuel.



Mon expérience de chargé de projet dans un grand groupe industriel, PSA Peugeot Citroën, m'ont donné un esprit de méthode et de rigueur.



Mes aptitudes physiques et mes connaissances des milieux marins et montagnards me permettent d’être autonome et au plus près de l'action.



Mes compétences :

Cameraman

Documentaire

Escalade

Final cut pro

Gestion de production

Monteur

Production

Réalisateur

Montage

Prises de vues vidéo

Gestion de la production