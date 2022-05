Raphael LOVATO

Diplômé en administration économique et sociale, attaché territorial responsable des marchés publics depuis 2003, j'ai eu en charge la gestion des marchés de fournitures, travaux et services courants ainsi que l'élaboration de procédures complexes pour de grand achats hospitaliers et des opérations de travaux importantes.



Suite à cette expérience de 10 ans d'achat public, je propose mes compétences et ma connaissance des attentes du secteur pour intégrer un poste de type Chargé de marchés dans le privé.





COMPETENCES

Appel d’offres: Prise en charge préparation appels d’offres, Réunion commission d’appel d’offres, Préparation et rédaction du cahier des charges, Rédaction des publications.



Achat : Définition besoins, Choix prestataires, Choix produits, Négociation tarifaire, Accords conditions vente, Mise en place de chartes tarifaires, Suivis marchés, Mise en place politique prix.



Législation : Législation ancien et nouveau code marchés publics, Conseil juridique, Assistance juridique traitement des litiges, Droit public , économie, Droit administratif , Veille juridique, Conseil juridique.



LANGUES ET INFORMATIQUES



Langues : Anglais : courant Italien : bilingue



Informatique : Word, Excel, PowerPoint, SIS Marchés,Edysis, Logiciels de dématérialisation Marchés.



Mes compétences :

Cahier des charges

Achat

Négociation

Rédacteur

Marchés publics

Gestion de projet

Finances

Gestion des risques