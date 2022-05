Diplômé de l'Ecole Centrale en 1999, j'ai travaillé pendant 7 ans en R&D sur de l'optronique militaire, en tant qu'ingénieur système puis chef de projet.

Je travaille désormais en production, sur des produits militaires, en moyenne série.

Cette double compétence R&D et production me permet aujourd'hui de bien connaître deux fonctions essentielles d'une entreprise industrielle et de pouvoir faire communiquer deux mondes trop souvent cloisonnés.



Mes compétences :

production

défense

optronique