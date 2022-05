Raphaël LUCAS

De formation Commerciale et Marketing et actif depuis bientôt 20 années dans la profession du Recrutement et de l'intérim, je suis aujourd'hui en charge d'une double responsabilité à la fois :

* managériale pour l'équipe et le développement business des 2 agences Randstad du Haut-Doubs Horloger (Morteau et Maîche),

* commerciale concernant le développement du cabinet Randstad Search & Selection, spécialisé dans le recrutement et l'approche directe de profils "up", managériaux et/ou hautement qualifiés, à travers ma fonction de consultant cabinet sur le secteur Franc-Comtois (cabinet sis à Besançon).

De nature dynamique et optimiste, élevé dans la "culture du challenge" (ex-sportif de haut-niveau), le défi et l'investissement professionnels au service de mon Entreprise, de mon équipe et de mes clients sont mes cibles prioritaires !