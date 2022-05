Raphaël MADY

Après une formation sur la méthodologie et la gestion de projets en économie sociale et solidaire, j'ai exercé 12 années dans des postes à responsabilités au sein de structures de développement local, institutionnelles et associatives, en France et à l'étranger (Bolivie, Inde).



Je m'intéresse à la recherche d'une économie territoriale qui allie compétitivité, innovation sociale et promotion de valeurs. De nouveaux modèles économiques collaboratifs sont à construire et à expérimenter.

Je travaille notamment à la valorisation des associations comme élément dynamisant une économie et un territoire.



Passionné de voyages et de rencontres humaines, je suis influencé à la fois par les dimensions associative, économique et géographique.



Mes compétences :

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises

Développement durable

Développement local

Gestion de projet

Conduite de projet

Economie sociale et solidaire

Développement économique