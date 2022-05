Raphaël MALKA

Diplômé d’un Master 2 (juin 2013) en Marketing International du Luxe à l'ISTEC, Ecole Supérieure de Commerce et de Marketing. Je suis en recherche active d'un poste en CDI alliant communication et luxe.



Je suis quelqu'un de réfléchi, qui prend beaucoup de recul sur les choses.Dynamisé par une atmosphère interne positive et participative, c’est dans ce cadre que je parviens à donner le maximum de moi-même. D'un naturel créatif, je tends à souvent proposer des solutions originales aux problèmes que je rencontre- Créativité et efficacité étant deux notions parfaitement compatibles bien-sûr.



Mon leitmotiv immuable durant ces 5 dernières années : Le savoir-communiquer.

Au travers de ma formation et de mes expériences, j'estime avoir acquis des compétences en tant que rédacteur mais aussi en tant que community manager. J’ai une connaissance approfondi des réseaux sociaux, de leurs spécificités et de tout leur potentiel de puissance.



Diagnostiqué d'une passion intarissable pour l'univers du luxe et du digital.



== > Scoop à suivre sur la digitalisation du luxe: http://www.scoop.it/t/digitalisation-du-luxe



Mes compétences :

Rédaction

Veille

Mobile

Photoshop

Communication,

Luxe

Marketing

Publicité

Anglais

Wordpress