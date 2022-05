Raphaël MANTE

Passionné du webmarketing et de la communication digitale, je contribue à développer la stratégie et l’influence d’une organisation en cohérence avec son positionnement, son savoir-faire, ses valeurs.



Durant mes 7 années d’expérience au sein de 4 entreprises de taille et de secteur d’activité variés, j’ai acquis agilité, polyvalence et autonomie afin de gérer des projets digitaux ambitieux, de maîtriser des outils spécifiques et comprendre des communautés aux attentes bien précises.



J’ai la conviction que les qualités humaines et relationnelles, ou "soft skills", sont aussi importantes que les compétences professionnelles pour permettre : l’intelligence collective qui est le fondement de projets réussis, le bien-être qui est source de performance, le management libéré qui entraîne plus d'efficience. La pratique du hockey sur glace depuis plus de 20 ans m'aide à parfaire ce développement personnel.



N'hésitez pas à m'ajouter en relation pour échanger sur la sphère digitale, les nouveaux modes de travail, le sport etc.



Mes compétences :

Communication

Social media

Rédaction de contenus

Evénementiel

SEO

Google analytics

SEM

Reporting

Webmarketing

Gestion de projet

Dynamics CRM

CMS open source

Microsoft Office

Adobe Creative Suite

HTML