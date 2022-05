Raphael MOULLEC

Cadre et homme de terrain, formateur de nature à vouloir transmettre mon métier appris par passion.

30 ans de métiers en électrotechnique et bâtiment

Connaissance générale en technique bâtiment et sécurité ainsi que les prestataires.

Expériences en froid industriel et commercial.

Grande capacité pour ouverture de sites avec mise en place des prestataires.



Mes compétences :

Relations commerciales

Froid industriel

Service généraux

Réseaux téléphones et informatiques

Électricité industriel

Chauffage et régulation

Plomberie

Électrotechnique

Électromécanique

Peinture bâtiment

Menuiserie