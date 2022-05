Raphaël MOULLEC

Responsable technique

Dans le groupe Stef



Homme de terrain avec grande expérience technique et polyvalence très importante.

En administratif très organisé et gestionnaire de commande et stock, suivi contrat et prestations.

Grande capacité en investissement notamment pour démarrage d'entreprise ( 2 dans ma carrière) ou réorganisation de service maintenance.



Mes compétences :

Électricité industrielle

Électrotechnique

Électromécanique

Téléphonie et réseau informatique

Gestion administrative

Gestion commande et stock

Norme incendie et sprinkler

Normes ATEX

Mécanique

Hydraulique

Froid industriel et commercial

Normes icpe

Production imprimerie tous types : feuilles, rotat