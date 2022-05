Raphaël PALOMO

Après deux années d'étude en comptabilité, je me suis orienté vers le domaine de la logistique et plus particulièrement des approvisionnements. Ce domaine d'activité me plait particulièrement car le contact humain et les axes d'amélioration possibles de la supply chain me permettent de ne jamais passer une journée similaire à une autre.



Durant ma licence professionnelle en alternance, j'ai animé une équipe de 3 réceptionnaires/magasiniers dans un magasin d'ameublement et ai été recruté à la fin de cette formation au poste d'approvisionneur sous-traitance et gestion des kanbans à Alstom Transport Villeurbanne.

Durant cette expérience, j'ai participé aux projets de lancement de nouveaux produits (cartes électroniques où mes qualités de suivi et d'alerte ont été appréciées lors des différentes étapes du projet:

-lancement prototypes:

*recherche de composants à délai court pour garantir bonne tenue du projet

*mise en place d'indicateurs de suivi pour relance préventive

*coordination entre les différents services chargés de mettre à disposition les composants (cellule échantillon, bureau d'étude, magasin...)

*vérification des BOM

*analyse et alerte des MOQ au service achat afin de garantir l'objectif coût du projet



Par la suite, j'ai travaillé d'Août 2010 à Avril 2011 au poste d'approvisionneur dans l'entreprise Markem-Imaje située à Bourg-Lès-Valence. Après la gestion d'un portefeuille hétérogène d'une centaine de fournisseurs, j'étais d'Avril 2011 à Mai 2013 en charge des approvisionnements, des inventaires et de la mise à disposition des pièces auprès d'un sous-traitant local (15 millions d'euros de CA, 10 millions d'euros de pièces fournies).

Les objectifs principaux de mon poste consistaient à assurer la disponibilité des pièces (semi-finis machines, spare parts, négoce), diminuer le travail administratif (sur mon portefeuille et celui des autres approvisionneurs) et assurer la fiabilité des stocks des articles fournis au sous-traitant.

Lors de cette expérience, j'ai développé en parallèle de mon travail opérationnel des projets liés à l'amélioration logistique:

*mise en place de commandes automatiques SAP sur les articles à faible valeur

*création d'un système de kanban flux tirés avec le sous-traitant diminuant le travail de suivi des approvisionneurs, améliorant le chemin de préparations des magasiniers et permettant une fabrication du sous-traitant sans rupture de flux



J'ai rejoint en Mai 2013 la société Revol Porcelaine, société française reconnue pour la qualité de ses produits et dans laquelle j'ai occupé divers postes logistiques:

approvisionneur-acheteur

adjoint planning

responsable transport



Depuis Octobre 2014, je suis en charge de la filiale americaine Revol USA à Atlanta (4 salariés, 2.7 millions de dollars de CA (+13% de croissance en 2015) où mes activités sont diverses (approvisionnements et stock, management, comptabilité, gestion de la trésorerie...).



En parallèle de mon emploi, je suis depuis Octobre 2016 un cursus Master en Management et Stratégie d'Entreprise.



Mes compétences :

Amélioration continue

Utilisation du logiciel SAP

Utilisation du Pack Office

Auditeur interne

Négociation

Analyse stratégique