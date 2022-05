Raphael PETITJEAN

Actuellement en charge de l'expertise des solutions de Stockage NAS et Objet chez PSA.



NetApp Certified Data Management Administrator (NS0-156) : Clustered Data ONTAP Administrator



Cette mission prend en charge l’intégration et le support des nouvelles technologies NETAPP, EMC², ISILON, principaux leader du marché NAS, elle permet la mise en place des plates-formes matérielles et des moyens de stockage pour supporter les traitements de nos utilisateurs.



Le rôle d'Ingénieur Stockage chez PSA demande d'assurer la veille technologique et l'avance de phase sur les outils et moyens concernés par le champ d'action.

Ce métier d'expert Stockage est effectué dans l'optique d'une diminution des coûts de stockage.



Mes compétences :

Architecture NAS

Thin Provisioning

Relation client

Stockage

Mainframe

Z/OS

NAS

NETAPP

Certified (NS0-156)

Leadership

Storage Area Network