Raphaël RAMOS

Jeune homme dynamique, titulaire de certifications Microsoft me donnant un niveau technicien administrateur micro et réseau, j’ai acquis les connaissances techniques et relationnelles nécessaires à l’exercice de cette fonction. Riche de mes expériences précédentes réussies qui m'ont appris beaucoup de choses; que ce soit pour des postes dans des SSII (Netquarks),en tant que prestataire (notamment pour la SNCF chez Consort NT), ou encore en tant qu'hotliner( au sein de l'entreprise Wolseley); ces divers milieux m'ont permis de développer ma capacité d'adaptation dans plusieurs domaines pour mon métier de technicien informatique et je suis désormais à la recherche d’un nouveau défi.



Mes expériences professionnelles passées ont aussi contribuées à renforcer des qualités personnelles, qui je le crois, sont indispensables pour exercer cette profession : responsabilité, ponctualité, autonomie tout en aimant travailler en équipe, être patient, pédagogue et souriant avec l'utilisateur et que cela se transmette même à travers le combiné du téléphone.



Mes compétences :

Informatique

Réseau informatique