Raphaël RAYMOND

Fondateur et Associé d'un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes depuis 2000, je suis aujourd'hui installé sur PARIS-Marne la vallée.



J'interviens dans différents domaines : - Assistance comptable, fiscale, sociale et juridique des TPE et des PME - Missions de surveillance, de suivi et de présentation des comptes annuels - Conseil en gestion et accompagnement des créateurs et repreneurs d'entreprises.



Par ailleurs, je me suis spécialisé en audit des système d'information.



Mes compétences :

Audit

Comptabilité

EXPERT COMPTABLE

Finance

Système d'Information