Actuellement formateur aux métiers de la Grande Distribution, j’organise ma carrière dans le cadre d'un projet professionnel riche humainement et ambitieux commercialement.



De formation supérieure, mon expérience m'a permis d'acquérir l'ensemble des compétences commerciales, managériales, gestionnaires, merchandising et marketing nécessaires au développement et à l'enseignement du commerce de détail.



Tout en progressant, j'ai pu apprécier le travail chez les distributeurs indépendants, les techniques et modes de fonctionnement propres aux grands groupes ainsi que les réalités de la vie de Chef d'entreprise.



Humainement, mon sens des responsabilités, de la communication, de l'engagement et ma culture du résultat sont des qualités que je transmets à mes collaborateurs et stagiaires avec la volonté de créer un environnement positif et propre à l'épanouissement de chacun et ce, dans le cadre de l'intérêt général.



C’est donc à la vue de ces arguments et en accord avec ce profil que je vous invite à échanger sur toutes volontés de développer vos ressources humaines.



Bien cordialement,

Raphaël RONDOUIN



Mes compétences :

Gestion de projet

Produits de grande consommation

Direction de centre de profits

Animation de formations

Recrutement

Management

Marketing produit

Gestion des stocks

Gestion commerciale

Merchandising

Government Legislation

eCommerce

Sieges