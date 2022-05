Raphael SIMON

Homme de 40 ans, marié avec deux enfants. Je suis une personne à qui, on à inculqué des valeurs de Respect et de Réussite. j'aime la vie et suis épanouie sur le plan personnel.

Le commerce, la vente ont toujours étaient au coeur des différents domaines d'activités que j'ai approché. Mon empathie et ma réelle aisance relationnelle sont ce qui me caractérises au premier abord. Cependant, je prouve au travers de différentes expériences réussies, que je fais aussi preuve d'assurance, de volonté et de tenacité. Eternel optimiste, pour moi, rien n'est jamais perdu et le choix des solutions apliquées peut changer totalement la finalité, d'une situation désespérée.

Je considère que l'on peut tout dire, mais la forme est importante lorsque l'on délivre un message.

je pense que pour obtenir la confiance de quelqu'un, il faut la gagner.

Et quand je me projète vers l'avenir, je me vois dans un poste où je pourrais exprimer totalement ma volonté de convaincre mes interlocuteurs. La possibilité de pouvoir continuer à m'enrichir intellectuellement, personnellement et financièrement. La responsabilité, l'autonomie et l'épanouissement sont des critères importants pour moi. Je considère que je dois apporter à un employeur (au travers de mon expérience acquise sur le terrain, la volonté de réussir, le goût du travail achevé) et que je dois aussi pouvoir apprendre de cet employeur afin que le partenariat, ainsi formé, soit bénéfique pour les deux parties.



Mes compétences :

Adaptable

autonome

Communiquant

RIGOUREUX