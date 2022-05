Raphael SIMONIN

Formateur depuis 8 années dans des formations par apprentissage, j'ai eu l'opportunité d'enseigner dans différentes formations et matières; Du CAP, Bac professionnel, BTS, DUT à la licence professionnelle.



J'ai ainsi développé des progressions et des contenus pédagogiques qui ont permis de former des apprentis :

- en mathématiques et sciences physiques, du CAP au Bac Professionnel,

- en sciences physiques du CAP au Diplôme Universitaire de Technologie,

- en management qualité, sécurité, développement durable et normes du DUT à la licence professionnelle.



J'ai également réalisé les tâches de gestion de la formation suivantes :

- Référent formation du BTS Conception et Réalisation et Systèmes Automatiques,

- Référent projets tutorés de licence Conception et Amélioration de Processus et Procédés Industriels



Compétences universitaires : sciences physiques, mathématiques, management qualité, sécurité et environnement, environnement normatif.



Compétences techniques : robotique, lecture de plans mécanique, lecture de schémas électriques, lecture de schémas pneumatiques, sécurité machines, éco-conception.



Compétences transverses : management d'équipe, management de projet, communication multisupports.



Mes compétences :

Analyse de cycle de vie

Management opérationnel

Ingénierie de formation

Ingénierie pédagogique

Robotique

Animation de formations

Investissements

SolidWorks Electrical

Physique

Management