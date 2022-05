Raphael TAGLIAFERRO

Bonjour,



Formateur indépendant depuis 2010, je propose des formations dans les domaines du phoning, de la gestion d'appels conflictuels, de la communication, dans le management d'équipes, le recrutement et les techniques commerciales niveau supérieur.



Mon expérience:



20 années dans les métiers liés au téléphone.



2010: Ingénierie pédagogique chez GRETA professionnels des services à Noisy Le Grand (93)



Formateur en création d'entreprises à l'AFPA de Ris Orangis (91)



Formateur Management chez Hit Diffusion à Clamart (92)



Formateur techniques commerciales chez Hit Diffusion à Clamart (92)



En 2009, j'ai suivi une formation de formateur-consultant chez SIPCA, afin de valider mes savoir-faire de formateur et développer mes connaissances en pédagogie.



J'ai une expertise métier dans différents domaines:



2004/08 : Télé-expert en assurances habitation (expertise sinistre par téléphone) chez Multiassistance. Responsable d'équipe de télé-experts et formateur de collaborateurs



2001/04 : Responsable adjoint de réseau d'entreprises chez TEXEUROP. Organisation, recrutement et adhésion de nouveaux artisans et gestion de réseau.



1998/2001 : Téléconseiller, responsable d'équipes hotline chez Bouygues Telecom - formation des nouveaux collaborateurs(3 ans)



1996/97 : Sondages par téléphone et formation de nouveaux sondeurs.



1995 : Commercial chez La Concorde-Generali assurances



1992/94 Commercial Chez Encyclopaedia Universalis. Recrutement et formation de nouveaux commerciaux.



email: tagliaformation@gmail.com

mobile: 06 67 22 99 45



Mes compétences :

Adaptabilité

Commerciales

Communication

Ecoute

Ecoute active

Empathie

Management

Management d'équipes

Management d'équipes techniques

Techniques commerciales