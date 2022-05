Raphaël TEIXEIRA

Après avoir terminé une année alternance très enrichissante chez Sanofi R&D à Montpellier, je suis actuellement à la recherche d'un emploi dans le domaine de l'analyse physico-chimique. Cette alternance dans le laboratoire de caractérisation de l'état solide, m'a permis de terminer dans les meilleures conditions le Master 2 d'analyses physico-chimiques de l'Université Claude Bernard de Lyon.

Motivé et dynamique, je souhaite mettre toutes mes connaissances et compétences à disposition d'une entreprise afin de démarrer au mieux ma carrière professionnelle.



Mes compétences :

Microscopie et spectroscopie

Méthodes séparatives

Analyse physico chimique des matériaux