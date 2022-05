Raphael VERGARA

A l’image de la révolution industrielle qui a profondément modifié la société du XIXème siècle, la transformation digitale des entreprises bouleverse notre société actuelle.

Elle fait désormais partie intégrante de notre quotidien et surtout elle est amenée à se développer et à s’intensifier dans les prochaines années.

Entreprises, employés ou clients, personne ne peut y échapper.



Si la transformation digitale se réduit pour beaucoup à des outils, au web et à tout ce qui gravite autour du Social Media, il n’en est rien. La transformation digitale est aussi une question de RH, de restructuration interne, de nouvelles approches de consommation à développer.



En nous appuyant sur les nouvelles technologies (Web 2.0, VDL, UX, Big Data, ...), nous vous proposons dans le cadre de l’évolution de votre Système d’Information RH, un accompagnement vers cette transformation digitale :

- Une gestion optimisée des données et des processus métier afin d’améliorer vos pratiques RH et fluidifier vos circuits d'information,

- Des nouvelles fonctionnalités et applications pour offrir à chaque collaborateur la possibilité de devenir un acteur RH de l'entreprise,

- L’utilisation de nouveaux support Multimédia pour développer une image moderne et attractive de votre Direction de Ressources Humaines.



La transformation digitale est en marche.

Saisissez cette opportunité.



Mes compétences :

Administration

Administration du personnel

ADP

ADP Decidium

BPO

Décidium

Dématérialisation

Externalisation

Externalisation paie

Formation

Gestion administration du personnel

GPEC

gxp

GXP link

Logiciel paie

Outsourcing

Paie

PME

Relation Clients

Ressources humaines

SIRH