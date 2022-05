Raphaëlle ABDOURAHMAN

Disponible, je suis intéressée pour de nouveaux horizons où je pourrais mettre à profit mes compétences et mon expérience en qualité d'approvisionneur confirmé. Ma compétence achat acquise sur le terrain me confère un plus d'analyse et de réalisation pour optimiser les gains et productivité.

Relever des challenges est essentiel pour moi dans mon environnement professionnel et acquérir de nouvelles compétences l'est tout aussi.

Rejoindre une entreprise à qui je pourrais démontrer mes qualités et qui pourra m'apporter le support nécessaire pour réaliser ensembles des objectifs d'excellence.



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Green Belt/Six Sigma

Productivité qualité

Gestion de projets

Process improvement

Approvisionnement et gestion des stocks de pr

Gestion de stock . logistique . rupture . bas

Sous traitances

Six Sigma

SAP

Sage Accounting Software

SAP PP MRP

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

MAPIX

Kaizen

IBM AS400 Hardware

Audit