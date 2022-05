Raphaelle BENECH

QELIOS SOLUTIONS QHSE by 3X CONSULTANTS vous accompagne dans la gestion quotidienne des Habilitations HSE de tous vos collaborateurs.

La gestion de vos habilitations nécessite un suivi régulier et parfois fastidieux des dates de fin de validité afin d’anticiper et d’organiser les recyclages…Le risque est la perte d’une habilitation et donc l’obligation de repasser une formation initiale plus longue et plus coûteuse…

Plusieurs acteurs entrent dans votre processus de validation et de maintien des habilitations… Cette multiplication des acteurs (Service médical, Service formation, Manager, Service HSE…) peut générer des difficultés de centralisation des données;

QELIOS by 3X CONSULTANTS vous propose, à travers une application dédiée, une vision globale sur tous les prérequis d’une habilitation (aptitude médicale, aptitude pratique, formation prérequises …). Elle permet de sécuriser et faciliter la validation et le maintien des habilitations pour le Service HSE : une seule source d’informations.

Notre prestation vous propose une vision globale sur toutes les habilitations, quel que soit l’organisme de formation ou formateur interne. Grâce à notre plateforme, vous pouvez gérer les habilitations passées, présentes, futures de vos nouveaux collaborateurs, quel que soit leurs contrats de travail.



= > Plus de risque de perdre une habilitation à cause d’un recyclage non anticipé



= > Gagnez en sérénité, QELIOS SOLUTIONS QHSE pilote pour vous toutes vos Habilitations





