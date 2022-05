Raphaëlle CAYLA

Après avoir acquis de fortes compétences en gestion de projets en participant entre autres à la définition et à la mise en œuvre de la stratégie de développement durable d'une entreprise de 9 000 employés, je suis allée enrichir mes savoirs-faire au Québec en évoluant au sein de deux organismes de concertation citoyenne.



Animée par le désir de participer à la compréhension et à la résolution collective de problématiques d’intérêt général, j'ai récemment effectué un tour exploratoire des villes nord-américaines pour recenser les méthodes et les outils facilitant l’implication des acteurs de la société civile dans l’amélioration de l'espace urbain et des services publics.



De retour en France, je souhaite valoriser cette expérience en participant à la consolidation d'une approche collaborative du développement des territoires.



N’hésitez pas à me contacter. Je suis disponible en tout temps pour une rencontre! raphaelle.cayla[at]gmail.com



Mes compétences :

Iso 26000

Iso 14001

Développement durable

Environnement