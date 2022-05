Raphaelle LAMOUREUX

Je suis responsable du pôle animation territoriale au sein de l'Agence Régionale d'innovation, Transferts LR.



Ce pôle recouvre 2 missions principales :



- l'appui à l'élaboration et à la mise en œuvre de la Stratégie Régionale d'Innovation de "Spécialisation Intelligente" (3S) auprès de la Région Languedoc-Roussillon et de l'Etat ;



- l'animation du Réseau Régional d'Innovation, qui regroupe une soixantaine de structures et plus de 400 conseillers accompagnant l'innovation en région.



Mes compétences :

Analyse stratégique

Innovation

Conduite de projet