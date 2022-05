Bonjour et bienvenue !



Pour me présenter brièvement, je suis actuellement hôtesse d'accueil dans la restauration.



Parallèlement, je travaille dans le développement de réseaux de distribution. Une autre façon de travailler en équipe et d'apporter une vision à chacun.



Cette passion me pousse vers un seul but : Pouvoir avancer ensemble dans un objectif commun tout en gardant le plaisir de travailler et le professionnalisme.



Mon rôle est de vous guider vers votre réussite, qu'elle soit personnelle ou professionnelle.



A bientôt,



Raphaelle Liot









Mes compétences :

Diplomatie

Développement personnel

Analyser écouter réfléchir agir

Relations sociales

Travail en équipe