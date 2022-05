Raphaëlle MARTIN-WATSON

L'écoute, le conseil et la vente de produits sont au cœur du commerce. Ce sont mes atouts pour vendre des véhicules neufs et d'occasion. Créer une relation qui permettra de fidéliser le client est la composante essentielle pour réaliser des ventes dans la durée. C'est ma vision de la vente et en appliquant l'ensemble de ces principes j'obtiens les résultats attendus.



Mes compétences :

Commerce international

Marketing

Communication

Vins et spiritueux

Conduite de projet