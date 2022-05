Raphaelle PORTELLA

La Médiation Professionnelle est une discipline à part entière permettant de créer, entretenir ou restaurer la Qualité Relationnelle.



De la résolution du conflit avéré, à la formation en vue de prévenir le conflit, en passant par l'aide à la décision, la médiation favorise réflexion et communication.



Garantir la qualité relationnelle au sein des organisations est une véritable alternative aux Risques dits Psychosociaux et permet d'accroître la qualité de vie et le bien-être au travail, vecteurs de performance .



La médiation professionnelle est partie intégrante de l'innovation sociale" en ce qu'elle apporte une réponse nouvelle, privilégiant l'Humain et sa capacité de choix, à des besoins sociaux mal satisfaits tels que la cohésion sociale, la qualité de vie au travail et le bien-être au travail et participe à lutter contre les difficultés psycho sociales et économiques qui en découlent.



Dans ce contexte, elle apporte notamment une réponse efficace aux prescriptions légales en matière de Risques Psychosociaux.



Il s'agit d'une démarche visant à mettre en place des relations professionnelles éthiques dans tous mes domaines (social/commercial…) ouvrant la voie à un dialogue efficace, rapide et bon marché plutôt qu'à des affrontements procéduraux, longs et coûteux dont l'issue technique et/ou juridique peine à satisfaire les protagonistes.



Le médiateur est un facilitateur, tiers neutre, impartial et indépendant, garant de la confidentialité du processus.



Le médiateur professionnel exerce sa pratique dans le respect du CODEOME (Code d'éthique et de déontologie des médiateurs).



