Raphaëlle ROUYERE FOLIGUET

Bonjour,

Je suis généraliste en communication institutionnelle. A ce titre j'ai plusieurs cordes à mon arc. Douée de bonnes qualités d'analyse et de synthèse, j'ai également de très fortes capacités rédactionnelles et un très bon relationnel.



Communication interne

- Définir, cadrer et assurer le suivi d'un plan de communication interne

- Etre force de proposition sur le choix des messages et des moyens de diffusion en fonction des cibles visées

- Elaborer le contenu des supports, développer et analyser les outils et actions de communication interne

- Organiser l’événementiel interne



Communication externe

- Définir les messages et actions de communication externe

- Contribuer à la politique de relations presse et à la production des supports ad hoc

- Organiser des opérations de relations presse et publiques





Mes compétences :

Communication externe

Communication corporate

Communication institutionnelle

Communication interne

Relations presse