Raphaëlle SURUN

Diplômée en communication et dans le management culturel, j’ai complété ma formation par le Certificat Français de Fundraising, dispensé par l’ESSEC et l’AFF.

Après une première expérience au service communication du festival de musiques du monde Rio Loco, j’ai intégré en 2006 le monde de l’enseignement supérieur, au poste de chargée de communication de Sciences Po Toulouse.

Mes missions ont ensuite évolué vers la création et la responsabilité du service des relations extérieures et de l'insertion professionnelle.

Dans le cadre de ces fonctions, j'ai mis en place une stratégie de fundraising pour le réseau des six IEP : Aix-en-Provence, Lille, Lyon, Rennes, Strasbourg et Toulouse.



Depuis avril 2013, je suis responsable du développement du Fonds de dotation de l'ENAC.



Mes compétences :

Levée de fonds

Communication

Relations Publiques

Partenariats