Réalisatrice, comédienne & modèle professionnelle depuis mes 14 ans grâce à la rencontre insolite d' un photographe Internationale ( Jean Paul Nacivet) dans un magasin de bricolage à Escolives Sainte Camille, dans l'yonne. Elue Miss Yonne en 1994.

Première télévision pour remplacer une accompagnatrice absente pour l'émission télé foot sur TF1 auprès de Guy Roux; ensuite tout s'enchaîne : le zapping sur canal plus, sous le soleil, clip MC Solar, la doublure de Sophie Marceau ( lumière), Cécile de France (détails), Tia Carrere (action), Audrey Tautou ( action) ...

www.raquel-jouanneau.com

L'année dernière, j'ai mis en Image "Conscience" avec Corentin Mazo, Stéphanie Rey, Mickaël Désir, Noam Cartozo & Maya Diem ce qui me permets de préparer le long métrage avec Abraham Cyracci sur Auxerre.

En parallèle, j'ai suivi des études dans une école privée en Bio Psycho Synergie et j'ai reçu un enseignement dans le domaine du Reiki, Qi gong, Tai chi chuan, une partie dispensé par ma mère & une école d'acupuncture me permets d'être indépendante, de soigner & d'enseigner depuis plus de 10 ans en Belgique, Guadeloupe, États Unis, Paris & Auxerre.







Mes compétences :

Comédie

Reiki

Tai chi chuan

Théâtre

Thérapie de groupe

Formation

Réalisation

Modèle

Thérapie individuelle

Qi gong

Comédienne

Scénario

Arts

Réalisateur

Cinéma

Acupuncture

Comédien