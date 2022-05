Raquel LOPEZ

J’ai effectué des études en Sciences Economiques en Espagne et j'ai acquise mon expérience professionnelle dans un contexte international, principalement dans les services administratifs et financiers et le Service CRM en Espagne et France.



Très intéressée par les Relations Internationales, la multiculturalité, la communication et les langues étrangères.



Mes points forts: bon sens du relationnel et forte implication dans mes activités professionnelles.



Je recherche un nouveau défi dans le domaine de la gestion administrative international à Montpellier.



Mes compétences :

Anglais

Comptabilité

Contact clients

Coordination

Coordination projets

Espagnol

Fidélisation

Fidélisation client

Français

Gestion administrative

LITIGES

Négocier