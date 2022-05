Raquin CAROLINE

Dotée d'une grande curiosité, d'une envie d'apprendre et de partager, je crois en la puissance et l'importance de chaque expérience.



Pour améliorer ma compréhension du monde de l'entreprise, j'ai effectué une double formation :

- Communication/marketing (Bachelor) pour avoir des compétences dans le domaine qui me passionne

- Entrepreneuriat/gestion (M2) pour comprendre les enjeux et les difficultés des entreprises et ainsi avoir une vision plus générale de l'impact d'une stratégie de communication ou marketing sur celle-ci.

Passionnée par la complexité des marques, j'ai choisi pour thème de mémoire "L'identité de marque et son influence sur le développement de l'entreprise".



En complément, mon expérience en tant que chargée de communication dans le domaine du service BtoC m'a permis d’acquérir des compétences en gestion de projet.

Aujourd'hui, j'ai pour ambition d'intégrer une entreprise proposant des challenges autour de l'identité de marque et de la communication autour du produit/service.



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Gestion de projet

Adobe Illustrator

Réactivité

Esprit d'équipe

Organisation d'évènements

Community management

Aisance relationelle

Marketing

Logistique

Microsoft Office

Evénementiel

Stratégie de communication

Planification