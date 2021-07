Reant JÉRÔME

Au travers de ma formation, la diversité des métiers abordés et une ambition animée d'une forte volonté doublée d'un dymanisme, j'ai pu prendre la responsabilité de postes à forte valeur ajoutée dans divers domaines d'activité et cela dans différents pays (Espagne, Portugal, Chine ou Suède).

- Dans le domaine de lautomobile (PSA, RENAULT, DELPHI, VISTEON, FAURECIA, BOURBON,...).

- Dans le domaine de lénergie et du nucléaire (CEA, General Electric, ALSTOM, CNPEC, GDF, EDF, CNIM, TOTAL, AIR LIQUIDE, ...)

- Apres un passage dans le domaine du BTP, je suis actuellement dans le dolaine du nucléaire pour INEO Nucléaire.



Allant de la gestion de Business Units et à son développement à la gestion de projets complexes et/ou en groupement



Evoluant dans le secteur BTP comme Directeur de Projets et Chef des Services Projets dans les domaines du Nucléaire sur des projets complexes (CET, BIM, GME, Multisite). (CA 13M€), je suis actuellement Responsable des activités Centre Est pour ENGIE SOLUTIONS INEO NUCLÉAIRE.





Vous pouvez me joindre sur jreant21@gmail.com ou sur le 06.82.86.40.51

Mes compétences :

Finances et Business Developpement

Management de projets

Manager

New business development

Engineering manager

Cost control

Financial Risk