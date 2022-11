Régis LEYSSENNE-MAURY

FORMATIONS



2006 Licence Professionnelle Gestion de la Production Industrielle

SPECIALITE Chaine Logistique Globale

Université d’Orléans - IUT QLIO



1997 BTS INDUSTRIE PAPETIERE option GESTION DE PRODUCTION

Lycée Gaston Crampe à Aire sur l’Adour (40).



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Dec 2014 à Août 2019 ENGIE HOME SERVICE (45)

(Contrat à durée indéterminé)

Responsable adjoint centrale d'approvisionnement & ADV

• Management au quotidien de 10 collaborateurs.

• Déploiement des principaux fournisseurs cadres en EDI

• Création & Rédaction de + de 50 modes opératoires du pôle Approvisionnement

• Montée en compétence du service Approvisionnement (analyse Excel, rigueur de la donnée, TCD, Recherche V, régularisation de litiges, etc...)

• Application de la politique Achat, lien privilégié entre les achats et les fournisseurs au quotidien.

• Mise en place et suivi d'indicateurs de performances hebdomadaires et mensuels (KPI).



Juillet 2011 à Sept 2014 ALLIANCE HEALTHCARE FRANCE (36) Répartition Pharmaceutique

(Contrat à durée indéterminé) Analyste supply

Responsable de l'approvisionnement et interlocuteur logistique direct sur un portefeuille de laboratoires pharmaceutiques spécifiques et du pilotage du stock associé réparti sur plus de 50 entrepôts en France:.

• Définition des paramétrages sous l’ERP interne (MANHATTAN ASSOCIATES), dans le cadre de la politique approvisionnement de l'entreprise.

• Gestion de la santé du stock et de sa rotation optimale.

• Suivi et analyse des indicateurs de performance Supply Chain internes vs laboratoires pharmaceutiques.

• Respect du processus achats sur mon portefeuille

• Support transversal aux entrepôts (réponse aux problématiques terrain et logistique transport).

• Responsable en collaboration avec les laboratoires pharmaceutiques concernant le lancement de nouveaux produits, reprises de produits.



DEC 2009 à Juillet 2011 COVENTYA S.A.S (92) Traitement de surfaces – Galvanoplastie

(Contrat à durée indéterminé) Responsable Achat & Administration des ventes

Management : 2 Assistantes Export ; 1 ADV France ; 1 Assistante Achat

• Interface privilégiée entre les clients (ou les Technico-commerciaux respectifs) et les unités de production en Europe (Allemagne & Italie).

• Analyses régulières des dysfonctionnements liés à la logistique et à l’administration des ventes, et mise en place d’actions correctives.

• Prospection auprès de fournisseurs et négociation des contrats, participation à l'élaboration des cahiers des charges.

• Prospection de nouveaux fournisseurs Matières Premières lors d’un transfert de production.



OCT 2006 à DEC 2009 ALCATEL-LUCENT (45) Installateur de réseau de télécommunication

(Contrat à Durée Déterminée) Analyste - Acheteur (Inventory Management Analyst & Buyer)

• Analyse et optimisation des stocks via SAP R3; environ 20 000 articles, négociation des prix d’achats vs brokers anglo-saxons et passage de commandes sur les 5 continents pour des contrats de maintenance internationaux avec ORANGE, VODAFONE, TELECOM ITALIA.

• Négociation quotidienne et en autonomie (vs politique achat BU) avec les brokers des termes et des conditions spécifiques d’achats

• Suivi des litiges et des éventuels contentieux fournisseurs afin de débloquer les livraisons et facturations

• Mesure mensuelle de la performance des fournisseurs internes et externe



Mes compétences :

SAP

Achat à l'internationale

Lean process, 5S

Logistique transport

Gestion de stock

Pack Office 2007

Marj de Manhattan Associates

Cost killer