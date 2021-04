Remi FOULADOUX

Expérience croisée DG, DAF et DRH en BtoB, BtoC et industrie.

LBO.

Parcours professionnel fortement international : Afrique, Espagne, Brésil, Venezuela.

Orienté résultat, gestion de crise et retournement.

Forte expérience du management de petites équipes (PME +/- 10 personnes) comme de grosses équipes avec un fort encadrement intermédiaire ( > 500 personnes).

Quadrilingue : Français, Anglais, Espagnol, Portugais



Mes compétences :

DAF

Directeur Général

escalade

retail

Distribution

coach

Brésil

B to B

CEO

B to C